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14:54 25.03.2021

Степанов: В Украине нет смертей от вакцинации против COVID-19

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Степанов: В Украине нет смертей от вакцинации против COVID-19

Вследствие вакцинации от COVID-19 в Украине не зафиксировано смертей, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"У нас не было смертей от вакцинации от коронавируса. У нас умерли люди, которые до того вакцинировались", - сказал министр.

Степанов подчеркнул, что, согласно протоколам, каждый такой случай будет расследоваться.

Как сообщалось, раньше скончалась военнослужащая вследствие сердечно-сосудистой недостаточности. Кроме того, аптечный провизор умерла от инсульта.

Теги: #вакцинация #отсутствие #смерти
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