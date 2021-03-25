События

13:44 25.03.2021

Число жертв аварии, произошедшей возле Кашице в Польше, увеличилось до шести – МИД

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Число жертв аварии, произошедшей возле Кашице в Польше, увеличилось до шести – МИД

Количество жертв ДТП с участием граждан Украины, произошедшего в понедельник, 22 марта, ночью в Польше, возросло до шести, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Вчера в больнице Жешува умер гражданин Украины - пассажир автобуса, попавшего в ДТП вблизи местности Кашице 6 марта. Его семья уведомлена, сейчас решается вопрос репатриации тела в Украину. Таким образом, количество погибших в той аварии возросло до шести человек", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

По его словам, в больницах остаются двое украинцев, среди которых одна гражданка в тяжелом состоянии.

Как сообщалось, в ночь на 22 марта вблизи Кашице перевернулся микроавтобус с 10 гражданами Украины, один человек погиб, 5 были госпитализированы.

Теги: #дтп #польша
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