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13:30 25.03.2021

Польша вновь ставит антирекорд по числу заражений COVID-19 за сутки

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Польша вновь ставит антирекорд по числу заражений COVID-19 за сутки

В Польше в четверг зарегистрировали 34 тыс. 151 случай заражения коронавирусом COVID-19, второй день подряд обновляя антирекорд по числу заражений за сутки с начала пандемии, сообщает Польское радио.

Днем ранее в Польше зарегистрировали 29 тыс. 978 случаев COVID-19 и 575 смертей от последствий заражения.

За последние сутки умерли еще 520 человек с коронавирусом, и общее число смертей от COVID-19 в стране выросло до 50 тыс. 860. Заразились коронавирусом с начала пандемии в Польше более 2,1 млн человек.

Польские власти сообщили, что всего в стране первую прививку от коронавируса сделали 3,5 млн человек, и еще почти 1,86 млн прошли полную вакцинацию, состоящую из двух доз. В более 5 тыс. случаев при этом сообщалось о побочных эффектах.

Ситуация с коронавирусом в Польше ухудшается в последние несколько дней. С субботы из-за роста заболеваемости коронавирусом в стране ввели жесткий режим самоизоляции. Строгие ограничительные меры будут действовать по всей стране как минимум три недели. В этот период будут закрыты торговые центры, кинотеатры, театры и отели. Школы перейдут на дистанционное обучение.

Теги: #covid_19 #польша
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