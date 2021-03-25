Депутаты предлагают дать законодательное определение гибридной войне

Группа народных депутатов во главе с руководителем комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галиной Третьяковой (фракция "Слуга народа") зарегистрировали законопроект №5271 о государственной поддержке преодоления последствий вооруженной агрессии РФ против Украины, предусматривающий защиту граждан на временной оккупированных территориях.

Законопроект предлагает также ввести законодательное определение гибридной войне, сообщила Третьякова в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Проект закона предлагает определение РФ как страны-агрессора, учитывая нормы международного права и наработок народных депутатов, которыми пользовались и специалисты Минреинтеграции при подготовке проекта закона "О государственной политике переходного периода". Также законопроектом впервые предложено законодательное определение гибридной войны, которую проводит страна-агрессор и ее сателлиты на территории Украины, и наработанные пути их преодоления", – рассказала парламентарий.

Вместе с тем авторы законопроекта предлагают механизм защиты конституционных прав и свобод граждан, а также прав и законных интересов юридических лиц, временно находящихся на оккупированной территории. По словам Третьяковой, это возможно будет достичь, создав территориальные органы центральных органов исполнительной власти, местных органов исполнительной власти, органов власти Автономной Республики Крым и органов местного самоуправления временно оккупированной территории Украины в изгнании (изгнании).

"В случае принятия законопроекта у них появится возможность юридической взаимодействия между пострадавшими лицами и другими субъектами правоотношений, в том числе и международными инстанциями, на подконтрольной территории Украины и доработанное законодательное определение оккупированной территории", – уточнила Третьякова.

В законопроекте №5271 авторы впервые отнесли к оккупированной территории не только территорию оккупированной суши, но и водные и воздушные пространства территории Украины, которые находятся под оккупацией и в соответствии с нормами международного права, а также предусмотрели правовую ответственность страны-агрессора за нанесенный вред.

Авторы документа разведают точку зрения, что в соответствии с нормами международного права, в частности, в Женевской конвенции с 1949 года, социальное и пенсионное обеспечение лиц на временно оккупированной территории относится к обязанностям страны-агрессора. Однако ст.4 законопроекта №5271 предусматривает, что временно оккупирована территория является неотъемлемой частью территории Украины, которая согласно национальному законодательству несет ответственность за социальное и пенсионное обеспечения своих граждан.

Также Третьякова внесла в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию", которым предусмотрена защита пенсионного обеспечения.