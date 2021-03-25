СБУ проводит обыски в офисах Медведчука

(обновленная)

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в офисах Всеукраинского общественного движения "Украинский выбор - Право народа", лидером которой является Виктор Медведчук, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.

"Следственные действия проходят в Киеве и Днепре", - отметил собеседник агентства, подчеркнув, что во время оккупации Крыма центральный офис движения координировал действия крымских ячеек, представители которых активно пропагандировали вхождение полуострова в состав РФ.

Позже на сайте СБУ появилось сообщение о том, что следователи спецслужбы "продолжают досудебное расследование в отношении действий представителей общественной организации "Украинский выбор", которые "обоснованно подозреваются в содействии в 2014 году проведению незаконного референдума и выборов во временно аннексированных АР Крым и Севастополе".

"Установлено, что участники ОО "Всеукраинское общественное движение "Украинский выбор" во время аннексии полуострова и в дальнейшем активно поддерживали оккупационные органы власти. Они стали представителями незаконных избирательных комиссий и участков, участвовали в деятельности незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма". Участники НВФ осуществляли незаконное преследование украинских активистов, захват административных зданий органов власти Украины", - говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, во время досудебного расследования следователи СБУ получили неопровержимые доказательства, что руководство и представители общественной организации участвовали в организации и проведении незаконного референдума и незаконных выборов на временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя после временной аннексии полуострова РФ. По предварительной версии следствия, они причастны и к совершению других преступных действий.

В СБУ также отметили, что организаторы "Украинского выбора" имитировали ликвидацию 210 крымских ячеек, однако никаких документов в Минюст подавали, а сама организация "продолжала проводить в Крыму деятельность в ущерб государственной безопасности Украины" до 2017 года, когда прекращение ее деятельности на полуострове было оформлено в соответствии с действующим украинским законодательством.

"По версии следствия, эти факты могут свидетельствовать о создании воображаемой непричастности руководства ОО "Всеукраинское общественное движение "Украинский выбор - право народа" к противоправной деятельности ее ячеек на территории АР Крым", - отмечают в спецслужбе.

Следователи СБУ проводят следственные действия в рамках начатого уголовного производства по ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении участникам о подозрениях по ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст.111 (государственная измена) УК. Досудебное следствие продолжается.

Разоблачение проводилось под процессуальным руководством прокуратуры Автономной Республики Крым и г.Севастополь.

Медведчук – народный депутат, член фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь".