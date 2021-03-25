События

11:36 25.03.2021

СБУ проводит обыски в офисах Медведчука

2 мин читать
СБУ проводит обыски в офисах Медведчука

(обновленная)

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в офисах Всеукраинского общественного движения "Украинский выбор - Право народа", лидером которой является Виктор Медведчук, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.

"Следственные действия проходят в Киеве и Днепре", - отметил собеседник агентства, подчеркнув, что во время оккупации Крыма центральный офис движения координировал действия крымских ячеек, представители которых активно пропагандировали вхождение полуострова в состав РФ.

Позже на сайте СБУ появилось сообщение о том, что следователи спецслужбы "продолжают досудебное расследование в отношении действий представителей общественной организации "Украинский выбор", которые "обоснованно подозреваются в содействии в 2014 году проведению незаконного референдума и выборов во временно аннексированных АР Крым и Севастополе".

"Установлено, что участники ОО "Всеукраинское общественное движение "Украинский выбор" во время аннексии полуострова и в дальнейшем активно поддерживали оккупационные органы власти. Они стали представителями незаконных избирательных комиссий и участков, участвовали в деятельности незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма". Участники НВФ осуществляли незаконное преследование украинских активистов, захват административных зданий органов власти Украины", - говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, во время досудебного расследования следователи СБУ получили неопровержимые доказательства, что руководство и представители общественной организации участвовали в организации и проведении незаконного референдума и незаконных выборов на временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя после временной аннексии полуострова РФ. По предварительной версии следствия, они причастны и к совершению других преступных действий.

В СБУ также отметили, что организаторы "Украинского выбора" имитировали ликвидацию 210 крымских ячеек, однако никаких документов в Минюст подавали, а сама организация "продолжала проводить в Крыму деятельность в ущерб государственной безопасности Украины" до 2017 года, когда прекращение ее деятельности на полуострове было оформлено в соответствии с действующим украинским законодательством.

"По версии следствия, эти факты могут свидетельствовать о создании воображаемой непричастности руководства ОО "Всеукраинское общественное движение "Украинский выбор - право народа" к противоправной деятельности ее ячеек на территории АР Крым", - отмечают в спецслужбе.

Следователи СБУ проводят следственные действия в рамках начатого уголовного производства по ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении участникам о подозрениях по ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст.111 (государственная измена) УК. Досудебное следствие продолжается.

Разоблачение проводилось под процессуальным руководством прокуратуры Автономной Республики Крым и г.Севастополь.

Медведчук – народный депутат, член фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Теги: #медведчук #сбу #обыски #офисы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:24 24.03.2021
СБУ проводит следственные действия у агента НАБУ Шевченко

СБУ проводит следственные действия у агента НАБУ Шевченко

10:22 24.03.2021
СБУ разоблачила шпионскую деятельность агента белорусского КГБ

СБУ разоблачила шпионскую деятельность агента белорусского КГБ

14:36 23.03.2021
Microsoft начнет возвращать сотрудников в офисы, внедрит гибридную работу

Microsoft начнет возвращать сотрудников в офисы, внедрит гибридную работу

11:01 23.03.2021
В Харькове задержали российского наемника, отсидевшего в РФ срок за наркотики – СБУ

В Харькове задержали российского наемника, отсидевшего в РФ срок за наркотики – СБУ

17:57 22.03.2021
СБУ поймала мошенников, имитировавших участие в биржевых торгах и операции с криптовалютой

СБУ поймала мошенников, имитировавших участие в биржевых торгах и операции с криптовалютой

10:53 22.03.2021
В Кировоградской области СБУ разоблачила производство фальсифицированного топлива

В Кировоградской области СБУ разоблачила производство фальсифицированного топлива

10:20 20.03.2021
Суд наложил арест на имущество и 100% акций АО "Мотор Сич" - СБУ

Суд наложил арест на имущество и 100% акций АО "Мотор Сич" - СБУ

16:54 19.03.2021
Верховный суд 14 апреля рассмотрит иск об обжаловании санкций против Медведчука

Верховный суд 14 апреля рассмотрит иск об обжаловании санкций против Медведчука

15:16 19.03.2021
Правоохранители проводят обыски в рамках расследования дел по земельным аферам фирм, связанных с родственниками Медведчука и Козака

Правоохранители проводят обыски в рамках расследования дел по земельным аферам фирм, связанных с родственниками Медведчука и Козака

15:04 19.03.2021
СБУ сообщила о подозрении пророссийскому пропагандисту, призывавшему к прекращению существования независимой Украины

СБУ сообщила о подозрении пророссийскому пропагандисту, призывавшему к прекращению существования независимой Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Вводить локдаун по всей Украине нецелесообразно – Разумков

В Киеве за сутки выявлены 1267 новых случаев COVID-19

В "Охматдете" впервые провели трансплантацию почки

В Белозерском на Донбассе в монтажной камере погиб шахтер

Венедиктова: за уклонение от уплаты налогов более чем 97 млн ​​грн сообщено о подозрении нардепу депутату группы "За майбутне"

ПОСЛЕДНЕЕ

Кравчук вакцинировался от COVID-19

Депутаты предлагают дать законодательное определение гибридной войне

Украина и Израиль объединят усилия по улучшению инфраструктуры Умани - Посольство

Кабмин разрешил членам конкурсных комиссий на госслужбе участвовать в заседаниях дистанционно

Глава Минобороны Таран задекларировал 2 млн грн доходов за 2020 год

Саммит ЕС обсудит создание единых прививочных паспортов, они должны появиться до лета - Меркель

Вводить локдаун по всей Украине нецелесообразно – Разумков

Автомобильные номера в Украине будут выдавать не по месту прописки, а месту регистрации ТС - МВД

В Киеве за сутки выявлены 1267 новых случаев COVID-19

Сейшельские острова открылись для туристов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА