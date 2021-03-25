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11:04 25.03.2021

Саммит ЕС обсудит создание единых прививочных паспортов, они должны появиться до лета - Меркель

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Саммит ЕС обсудит создание единых прививочных паспортов, они должны появиться до лета - Меркель

Саммит ЕС, который пройдет 25 и 26 марта, обсудит создание единых прививочных паспортов для граждан Евросоюза, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Мы будем говорить о новых шагах по развитию так называемого цифрового зеленого сертификата, который должен появиться до лета и с которым можно будет дальше вести учет того, был человек привит или нет", - сказала Меркель в четверг, выступая с правительственным заявлением в бундестаге.

По ее словам, параллельно политическим аспектам создания такого паспорта будут прорабатываться технические аспекты.

"Это нелегкая задача, потому что мы должны определить, какие права связаны с этим сертификатом", - сказала она.

Теги: #ес #прививки #паспорта #меркель
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