Автомобильные номера в Украине будут выдавать не по месту прописки, а месту регистрации ТС - МВД

В Министерстве внутренних дел Украины напоминают, что, согласно вступившему в силу в начале марта приказу, автомобильные номера владельцам транспортных средств (ТС) будут выдаваться не по месту прописки владельца, как ранее, а по месту регистрации автомобиля.

"МВД приняло приказ от 2 марта 2021 года №166, который вступает в силу с момента опубликования… Основным нововведением является изменение определения административно-территориальной принадлежности транспортного средства, а именно не по месту прописки владельца, как было до сих пор, а по месту осуществления регистрации (перерегистрации) транспортного средства. То есть, каждый сервисный центр МВД будет выдавать на транспортные средства, независимо от места прописки владельца, номерные знаки только своей области. Указанные требования не распространяются на номерные знаки, которые граждане оставили на платном хранении в сервисном центре МВД", - сообщается на сайте Главного сервисного центра МВД в четверг.

В ведомстве отмечают, что такое нововведение позволяет оптимизировать процесс обеспечения сервисных центров МВД номерными знаками, а также избежать лишних материальных расходов на изготовление, доставку и хранение номерных знаков других регионов в сервисных центрах МВД.

Кроме того, приказ устанавливает единые образцы государственных номерных знаков транспортных средств и требования к ним. В частности, определены правила применения, типы и основные размеры государственных номерных знаков, установленные требования к информационному содержанию и технических характеристик, говорится в сообщении.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины поддержал соответствующий законопроект МВД по изменению правила выдачи номерных знаков для транспортных средств 9 октября 2020 года. Ранее Главный сервисный центр МВД ежегодно проводил тендерную процедуру по заказу, изготовлению и закупке номерных знаков на авто, а затем передавал закупленные автономера в региональные сервисные центры МВД, которые, в свою очередь, передавали их в территориальные сервисные центры; в ведомстве называли такую процедуру крайне громоздкой и экономически невыгодной.

"Раньше при регистрации транспортного средства человек получал свидетельство о регистрации и номерной знак. Теперь будет получать только свидетельство, а уже автономер заказывать в том месте, которое имеет право производить его по государственному стандарту. Наша инициатива дает возможность гражданам по своему усмотрению выбирать комбинации номерных знаков, которые есть в свободном доступе, а не только те, которые есть в сервисном центре МВД", - отметил замминистра внутренних дел Сергей Гончаров.