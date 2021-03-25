Причиной смерти провизора в Черновцах после вакцинации является инсульт – Минздрав

Причиной смерти провизора аптеки военного госпиталя в Черновцах, по предварительной информации, является острый мозговой инсульт, сообщило Министерство здравоохранения на сайте.

Согласно сообщению, мужчина умер 24 марта в городской клинической больнице №3 Черновцов. Мужчина имел тяжелые хронические сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие сопутствующие болезни.

15 марта мужчина получил прививку против COVID-19 вакциной Covishield (AstraZeneca), 16 марта бригада экстренной медицинской помощи доставила его в городскую клиническую больницу №3, где лечился по поводу инсульта.

Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата, у мужчины не было. В тот же день с того же флакона вакцинировано еще девять человек. У двух из них подтвердили COVID-19.

Для установления точной причины смерти назначено патологоанатомическое исследование.