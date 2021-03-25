События

10:26 25.03.2021

Причиной смерти провизора в Черновцах после вакцинации является инсульт – Минздрав

1 мин читать
Причиной смерти провизора в Черновцах после вакцинации является инсульт – Минздрав

Причиной смерти провизора аптеки военного госпиталя в Черновцах, по предварительной информации, является острый мозговой инсульт, сообщило Министерство здравоохранения на сайте.

Согласно сообщению, мужчина умер 24 марта в городской клинической больнице №3 Черновцов. Мужчина имел тяжелые хронические сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие сопутствующие болезни.

15 марта мужчина получил прививку против COVID-19 вакциной Covishield (AstraZeneca), 16 марта бригада экстренной медицинской помощи доставила его в городскую клиническую больницу №3, где лечился по поводу инсульта.

Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата, у мужчины не было. В тот же день с того же флакона вакцинировано еще девять человек. У двух из них подтвердили COVID-19.

Для установления точной причины смерти назначено патологоанатомическое исследование.

Теги: #провизор #черновцы #смерть #инсульт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:09 24.03.2021
В Черновцах мужчина умер от инсульта, случившегося на следующий день после вакцинации от COVID-19 - Минздрав

В Черновцах мужчина умер от инсульта, случившегося на следующий день после вакцинации от COVID-19 - Минздрав

13:02 24.03.2021
Военнослужащая в Одесской области умерла от острой сердечно-сосудистой недостаточности – Минздрав

Военнослужащая в Одесской области умерла от острой сердечно-сосудистой недостаточности – Минздрав

10:29 24.03.2021
Смерть военнослужащей после вакцинации в Одессе наступила вследствие острых расстройств кровообращения – Минздрав

Смерть военнослужащей после вакцинации в Одессе наступила вследствие острых расстройств кровообращения – Минздрав

23:01 23.03.2021
В Одесской области умерла военнослужащая, которая недавно получила прививку от COVID-19

В Одесской области умерла военнослужащая, которая недавно получила прививку от COVID-19

18:45 19.03.2021
Первая смерть после прививки вакциной Pfizer и BioNTech зафиксирована в Гонконге

Первая смерть после прививки вакциной Pfizer и BioNTech зафиксирована в Гонконге

10:13 15.03.2021
Умер бывший исполнительный директор Ассоциации городов Украины Питцик

Умер бывший исполнительный директор Ассоциации городов Украины Питцик

13:24 12.03.2021
Изобретатель аудиокассет умер в Нидерландах

Изобретатель аудиокассет умер в Нидерландах

17:55 01.03.2021
В Украине на 80-м году жизни умер политолог Михальченко

В Украине на 80-м году жизни умер политолог Михальченко

11:52 01.03.2021
Умер первый глава МИД Украины Анатолий Зленко

Умер первый глава МИД Украины Анатолий Зленко

08:28 28.02.2021
Ночью скончался второй пострадавший в результате пожара в черновицкой больнице

Ночью скончался второй пострадавший в результате пожара в черновицкой больнице

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СБУ проводит обыски в офисах Медведчука

Вводить локдаун по всей Украине нецелесообразно – Разумков

В Киеве за сутки выявлены 1267 новых случаев COVID-19

В "Охматдете" впервые провели трансплантацию почки

В Белозерском на Донбассе в монтажной камере погиб шахтер

ПОСЛЕДНЕЕ

Кравчук вакцинировался от COVID-19

Депутаты предлагают дать законодательное определение гибридной войне

Украина и Израиль объединят усилия по улучшению инфраструктуры Умани - Посольство

Кабмин разрешил членам конкурсных комиссий на госслужбе участвовать в заседаниях дистанционно

Глава Минобороны Таран задекларировал 2 млн грн доходов за 2020 год

СБУ проводит обыски в офисах Медведчука

Саммит ЕС обсудит создание единых прививочных паспортов, они должны появиться до лета - Меркель

Вводить локдаун по всей Украине нецелесообразно – Разумков

Автомобильные номера в Украине будут выдавать не по месту прописки, а месту регистрации ТС - МВД

В Киеве за сутки выявлены 1267 новых случаев COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА