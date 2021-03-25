Украинские полярники в 26-й раз отправились в годовую экспедицию на станцию "Академик Вернадский"

Участники 26-й Украинской антарктической экспедиции отправились на станцию "Академик Вернадский".

"24 марта на станцию "Академик Вернадский" отправилась 26-я годовая Украинская антарктическая экспедиция (УАЭ). Ее участники проведут в Антарктике около 13 месяцев. Команда снова является самой молодой среди всех предыдущих экспедиций", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки.

Руководителем экспедиции будет рекордсмен по количеству зимовок на станции "Академик Вернадский" - ученый-геофизик из Харькова Богдан Гаврилюк. Для него это будет девятая годовая экспедиция. Гаврилюк также будет самым старшим членом команды и встретит на станции 49-й день рождения.

По словам директора Национального антарктического научного центра Евгения Дикого, в прошлом году в Антарктику отправили самую молодую экспедицию за все годы - средний возраст участников составлял 37 лет. В этом году в 26-й экспедиции средний возраст еще меньше - почти 36, а младшему участнику в апреле исполняется 25.

Всего в 26-й экспедиции будет 12 участников: семь ученых, врач, повар, дизелист, системный механик и системный администратор. Среди них одна женщина - биолог Оксана Савенко, которая едет на зимовку уже во второй раз.

В экспедиции больше всего представителей Харьковской области - три, из Киева и Черниговской области - по два участника. Также по одному участнику из Винницкой, Запорожской, Полтавской, Киевской и Львовской областей.

Основными задачами участников годовой экспедиции являются: проведение ежедневных измерений; проведение запланированных исследований; поддержка работы станции. Запланированы исследования по пяти основным направлениям: геокосмические; геолого-геофизические; гидрометеорологические; океанографические; биологические.

Также будет начат ряд новых исследований. В частности, с использованием мощного метеорадара будет проводиться изучение формирования облаков и осадков, а с помощью гидрофонов будут изучать "языки" и "диалекты" китов.