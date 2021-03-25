События

09:34 25.03.2021

Венедиктова: за уклонение от уплаты налогов более чем 97 млн ​​грн сообщено о подозрении нардепу депутату группы "За майбутне"

2 мин читать
Венедиктова: за уклонение от уплаты налогов более чем 97 млн ​​грн сообщено о подозрении нардепу депутату группы "За майбутне"

За уклонение от уплаты налогов на сумму более чем 97 млн грн народному депутату Украины сообщено о подозрении, сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"По моему поручению прокуроры сообщили о подозрении народному депутату Украины в умышленном уклонении от уплаты налогов, совершенном лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины)", - написала Венедиктова на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Следствием установлено, что подозреваемый начал в 2012 году хозяйственную деятельность по строительству в с. Петропавловская Борщаговка и с. Софиевская Борщаговка Киевской области многоквартирных жилых домов. После завершения возведения домов, он зарегистрировал на себя право собственности на 1221 объект недвижимого имущества в них. В течение 2015-2020 годов уполномоченное им по доверенности лицо продавало недвижимость и передала ему более 360 млн грн дохода от этих операций.

"Доходы от реализации квартир и нежилых помещений подозреваемый декларировал, как доходы физического лица от продажи собственного имущества, а не от предпринимательской деятельности, с применением ставки налога в размере 5% вместо 18%. Предварительно, по данным экспертизы, таким образом народный депутат уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц и налога на добавленную стоимость на общую сумму более 97 млн ​​грн", - сообщила детали генпрокурор.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах, речь идет о народном депутате группы "За майбутне" Викторе Мялике (1979 г.р.). Согласно информации на сайте Верховной Рады, Мялик был избран в парламент в округе 155 (Ровенская область), самовыдвиженец. На момент избрания депутатом проживал в селе Мотовиловка Фастовского района Киевской области.

Теги: #нардеп #налоги #подозрение #венедиктова
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:11 24.03.2021
Экс-премьеру Азарову объявлено о подозрении в госизмене за согласование проекта "харьковских соглашений"

Экс-премьеру Азарову объявлено о подозрении в госизмене за согласование проекта "харьковских соглашений"

17:13 24.03.2021
Директору харьковского "Новомета" объявлено подозрение по делу о загрязнении предприятием окружающей среды

Директору харьковского "Новомета" объявлено подозрение по делу о загрязнении предприятием окружающей среды

09:29 24.03.2021
Правоохранители сообщили о подозрении пятерым участникам акции протеста под ОП

Правоохранители сообщили о подозрении пятерым участникам акции протеста под ОП

12:31 23.03.2021
В Киеве стоматологу сообщили о подозрении в покушении на убийство, разбое, воровстве и мошенничестве

В Киеве стоматологу сообщили о подозрении в покушении на убийство, разбое, воровстве и мошенничестве

11:25 23.03.2021
Одному из организаторов акции у Офиса президента Украины объявлено подозрение – Нацполиция

Одному из организаторов акции у Офиса президента Украины объявлено подозрение – Нацполиция

20:26 21.03.2021
Задержанному участнику акции под ОПУ вручили подозрение

Задержанному участнику акции под ОПУ вручили подозрение

17:03 19.03.2021
Сообщено о подозрении в халатности бывшему майору ВСУ по делу о взрывах во время разминирования боеприпасов в Балаклее

Сообщено о подозрении в халатности бывшему майору ВСУ по делу о взрывах во время разминирования боеприпасов в Балаклее

15:48 17.03.2021
Генпрокурор: органы следствия не приносили мне материалы по Медведчуку

Генпрокурор: органы следствия не приносили мне материалы по Медведчуку

15:30 17.03.2021
Генпрокурор: в вопросе возвращения похищенных Лазаренко средств в Украину не все так просто

Генпрокурор: в вопросе возвращения похищенных Лазаренко средств в Украину не все так просто

15:19 17.03.2021
Венедиктова: вопрос привлечения депутатов к ответственности за голосование по Харьковским соглашениям – большая абстракция

Венедиктова: вопрос привлечения депутатов к ответственности за голосование по Харьковским соглашениям – большая абстракция

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В "Охматдете" впервые провели трансплантацию почки

В Белозерском на Донбассе в монтажной камере погиб шахтер

В Украине за сутки зафиксировали новый антирекорд - 16 669 новых случаев инфицирования COVID-19 – Степанов

В Черновцах мужчина умер от инсульта, случившегося на следующий день после вакцинации от COVID-19 - Минздрав

Рада 30 марта соберётся на два внеочередных заседания, одно из которых инициирует президент - нардеп Кравчук

ПОСЛЕДНЕЕ

Причиной смерти провизора в Черновцах после вакцинации является инсульт – Минздрав

Чернобыльская АЭС переходит на особый режим работы в связи с распространением COVID-19

В "Охматдете" впервые провели трансплантацию почки

В Украине зафиксировано 590 побочных реакций на вакцинацию от COVID-19

Украинские полярники в 26-й раз отправились в годовую экспедицию на станцию "Академик Вернадский"

В Белозерском на Донбассе в монтажной камере погиб шахтер

Сервис заказа такси Bolt начинает работу в Житомире

Glusco усилила охрану своих объектов после нападений на АЗК

Эстафета олимпийского огня стартовала в японской Фукусиме

В Украине за сутки зафиксировали новый антирекорд - 16 669 новых случаев инфицирования COVID-19 – Степанов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА