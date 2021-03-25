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04:47 25.03.2021

Общее число жертв COVID-19 в Бразилии превысило 300 тыс

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Общее число жертв COVID-19 в Бразилии превысило 300 тыс

Число жертв COVID-19 в Бразилии превысило 300 тыс. человек, сообщил Минздрав страны.

В среду число скончавшихся от COVID-19 составило 2 тыс. 9 человек. Таким образом, общее число летальных исходов за все время пандемии, связанных с новым типом коронавируса, достигло 300 тыс. 685.

Только за последние 75 дней в Бразилии было зарегистрировано 100 тыс. подтвержденных смертей от коронавируса. Эксперты в области здравоохранения считают, что в этом виновато отсутствие политической координации в борьбе с вирусом, а также пренебрежении медицинскими протоколами.

Президент Бразилии Жаир Болсонару, сам переболевший коронавирусом, на протяжении длительного времени называл COVID-19 "обычным гриппом".

В настоящий момент Бразилия занимает второе место по числу скончавшихся от COVID-19, на первом месте США с более 545 тыс. летальных исходов.

По данным университета Джонса Хопкинса, всего за время пандемии в стране заразилось 12 млн.220 тыс. 11 человек, более 10,7 вылечились.

Теги: #коронавирус #жертвы #бразилия
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