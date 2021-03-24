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17:28 24.03.2021

От России исходят угрозы как военного, так и невоенного характера - Блинкен

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От России исходят угрозы как военного, так и невоенного характера - Блинкен

Россия в настоящий момент несет для коллективной безопасности угрозы и военного, и невоенного характера, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в среду в Брюсселе.

"Мы видим это в новых военных возможностях и стратегиях, развиваемых Россией с целью бросить вызов нашим альянсам и подорвать основанный на правилах миропорядок, что гарантирует нашу коллективную безопасность", - сказал он.

При этом он перечислил "агрессию Москвы на восточной Украине", крупномасштабные военные учения, модернизацию вооружений, в том числе ядерных, действия в Черном и Балтийском морях, на Крайнем Севере, в восточной части Средиземного моря.

Госсекретарь также упомянул категорию "невоенных угроз", которые часто исходят от тех стран, что и военные, вроде РФ или КНР. Блинкен привел примеры "технологических, экономических и информационных тактик", включая кибератаки, кампании по дезинформации и "превращение коррупции в оружие" для ущерба демократии.

"От вопиющего экономического давления Китая на Австралию до использования Россией дезинформации для подрыва уверенности в (результатах - ИФ) выборов и в безопасность и эффективность вакцин, эти агрессивные действия угрожают не только нашим странам по отдельности, но и нашим общим ценностям", - отметил Блинкен.

 

Теги: #рф #угрозы #блинкен
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