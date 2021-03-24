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16:40 24.03.2021

Украина и Турция провели политико-оборонные консультации в формате "Квадрига" на уровне национальных координаторов

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Украина и Турция провели политико-оборонные консультации в формате "Квадрига" на уровне национальных координаторов

Политико-оборонные консультации уполномоченных представителей министерств иностранных дел и обороны Украины и Турции - национальных координаторов формата двустороннего взаимодействия "Квадрига" состоялись в Анкаре 24 марта, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в среду.

С украинской стороны в консультациях приняли участие директор Второго территориального департамента МИД Василий Зварыч и директор Департамента стратегического планирования Минобороны Украины Юрий Пунда. Турецкую сторону представляли директор Департамента стран Евразии МИД Турции Йонет Джан Тезель и замгендиректора Главного директората по вопросам обороны и безопасности Министерства национальной обороны Турции Озгюр Озджан Алтунбулак.

"Национальные координаторы обсудили пути углубления сотрудничества Украины и Турции в сфере безопасности и обороны для восстановления стабильности и безопасности в Черноморском регионе, дальнейшего развития взаимодействия в области оборонной промышленности. Отдельной темой консультаций стала текущая ситуация на временно оккупированных Российской Федерацией Крымском полуострове и территориях Донецкой и Луганской областей… Участники консультаций обменялись мнениями о перспективах решения конфликтов в регионах Ближнего Востока, Северной Африки, Восточного Средиземноморья и Кавказа", - говорится в сообщении.

Представители Турции подтвердили неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, непризнание попытки аннексии Крыма, отметили в МИД.

В рамках визита в Анкару Зварыч провел отдельную встречу с Тезелем для обсуждения подготовки девятого заседания Стратегического совета высокого уровня под председательством президентов Украины и Турции в 2021 году, взаимодействия в рамках международных организаций, увеличения объемов торговли и инвестиций. В ходе встречи турецкий дипломат подтвердил готовность его страны принять участие в работе Крымской платформы, которая будет служить площадкой для консолидации международных усилий с целью деоккупации Крыма.

Как сообщалось, первое заседание "Квадриги" в рамках всестороннего двустороннего диалога с участием министров иностранных дел и министров обороны Украины и Турции прошло 18 декабря в Киеве во исполнение договоренностей, достигнутых в рамках встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле 16 октября. Министры иностранных дел и министры обороны Украины и Турции подтвердили намерение провести следующее заседание "Квадриги" в Турции в 2021 году.

Теги: #квадрига #турция #украина
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