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12:00 24.03.2021

В Украине будет прохладно, возможны осадки

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В Украине будет прохладно, возможны осадки

В ближайшие сутки над Украиной останется прохладная воздушная масса, в юго-восточной половине ожидается пасмурная погода со снегом и дождем, а вот в северо-западной половине при малооблачной погоде днем температура будет повышаться.

Как сообщает Укргидрометцентр, в четверг, 25 марта, в западных, северных и Винницкой областях без осадков; температура ночью 2-7° мороза, днем 4-9° тепла; в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем 0-4° мороза.

На остальной территории Украины ожидается снег, днем с дождем, в юго-восточной части местами значительные осадки, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица; температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

В Киеве в четверг без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 5-7° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 25 марта самая высокая температура днем (+20,3°) была в 1921 году, самая низкая ночью (-14,3°) зафиксирована в 1895 году.

В пятницу, 26 марта, в южной части небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью от 2° тепла до 3° мороза, в западных и северных областях 1-6° мороза; днём 6-11° тепла, на Закарпатье до 13°, на юге страны 3-8° тепла.

В Киеве в пятницу без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 7-9° тепла.

 

Теги: #погода #прогноз
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