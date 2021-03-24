События

10:13 24.03.2021

В Мьянме освободили из-под стражи более 600 заключенных после протестов

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В Мьянме освободили из-под стражи более 600 заключенных после протестов

Сотни человек, которых ранее арестовали за протесты против нового военного руководства Мьянмы, освобождены в среду, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местное ТВ.

В общем сложности освобождены 628 человек. Главным образом, это студенты, которые в начале марта вышли на демонстрацию против военного переворота.

Агентство отмечает, что это "первое действие со стороны военных, направленное на попытку успокоить протестное движение".

Военный переворот в Мьянме произошел 1 февраля. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайну сосредоточил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власти. Исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.

Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.

Действия военных вызвали волну протестов, которые военный режим жестко подавляет. По данным местной мониторинговой группы Assistance Association for Political Prisoners, после захвата военными власти в Мьянме задержали более 2,6 тыс. человек и 250 убили.

Вашингтон, Брюссель и ООН осуждают жесткие действия нового бирманского режима против демонстрантов, но пока ни к каким результатам это не привело.

Теги: #мьянма #освобождение #протестующие
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