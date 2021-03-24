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09:06 24.03.2021

Парламент Армении отменил режим военного положения в стране

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Парламент Армении отменил режим военного положения в стране

Парламент Армении на заседании в среду отменил введенный в стране с 27 сентября 2020 года в связи с войной в Карабахе режим военного положения.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", с соответствующим предложением ранее выступили оппозиционный фракции "Процветающая Армения" и "Светлая Армения".

За снятие режима военного положения проголосовали 118 депутатов, один проголосовал против, один - воздержался.

В минувший вторник спикер парламента Армении Арарат Мирзоян предложил депутатам проголосовать за инициативу оппозиционных фракций о снятии режима военного положения.

"Поскольку между политическими силами достигнута договоренность о развязке внутриполитической ситуации путем досрочных выборов, предлагаю пойти навстречу инициативе парламентской оппозиции и снять режим военного положения. Предлагаю завтра утром проголосовать за снятие режима военного положения в стране", - сказал Мирзоян на заседании парламента во вторник.

Он указал, что и в условиях режима военного положения в стране проводились акции протеста.

"Профильная комиссия предложила дождаться завершения военных учений (16-20 марта), а также мнения военного руководства. Хочу отметить, что не было политического компонента, поскольку в условиях военного положения в стране проводились различные акции протеста", - отметил Мирзоян.

Снятие режима военного положения необходимо для проведения внеочередных парламентских выборов, которые намечены на 20 июня.

Теги: #отмена #военное_положение #армения
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