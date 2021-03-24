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09:26 24.03.2021

Гигантский контейнеровоз заблокировал движение в Суэцком канале

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Гигантский контейнеровоз заблокировал движение в Суэцком канале

Контейнеровоз Ever Green под флагом Панамы водоизмещением 200 тыс. тонн сел на мель и полностью перекрыл движение на юге Суэцкого канала, сообщило в ночь на среду британское издание City A.M.

Согласно опубликованным в соцсетях фотографиям с места инцидента, судно стоит поперек канала, заблокировав движение в обоих направлениях. Попытки повернуть судно не удаются. Буксиры уже в течение нескольких часов пытаются сдвинуть его.

Контейнеровоз сел на мель во вторник вскоре после захода в Суэцкий канал из Красного моря.

По данным международной системы позиционирования судов (AIS), к югу от Суэцкого канала в Красном море скопилось большое количество кораблей, которые ждут прохода.

В настоящее время экскаваторы пытаются откопать бульбу судна (выпуклость в носу судна сразу под ватерлинией), которой оно воткнулось в берег канала.

По сообщению логистической компании GAS, контейнеровоз сел на мель во вторник 07:40 по местному времени вскоре после захода в Суэцкий канал из Красного моря. В ходе движения в северном направлении на нем произошло полное отключении электричества.

Ever Green, на борту которого находятся более 20 тыс. тяжеловесных контейнеров, направляется из Китая в нидерландский порт Роттердам.

Судно является одним из крупнейших в своем классе. Его длина достигает 400 метров, ширина - 59 метров.

Теги: #перекрытие #суэцкий_канал #контейнеровоз
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