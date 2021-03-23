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21:27 23.03.2021

Представители малого бизнеса в условиях карантина смогут получить гарантированную государственную выплату из бюджета в размере 8 тыс. грн через портал "Дiя"

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Представители малого бизнеса в условиях карантина смогут получить гарантированную государственную выплату из бюджета в размере 8 тыс. грн через портал "Дiя"

Денежная поддержка малого и микробизнеса, а также наемных работников предприятий, деятельность которых будет приостановлена из-за карантина, будет осуществляться через портал государственных услуг "Дiя", сообщила заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко в ходе заседания президиума Конгресса местных и региональных властей во вторник, 23 марта

"Будет возможность подать заявку на портале государственных услуг "Дiя" и гарантированно получить из государственного бюджета выплату в размере 8 тысяч гривен", - цитирует Свириденко пресс-служба президента.

Кроме того, как она отметила, "местные власти смогу добавить к сумме государственной помощи средства из местного бюджета, увеличив таким образом общую сумму материальной помощи на одного человека".

Как сообщается, представители местной власти, в целом, поддержали инициативу относительно компенсаций предпринимателям, одновременно заметили, что объединённые территориальные громады имеют возможности и уже сформированы бюджеты.

"Думаю, что наши мэры поддержат эту инициативу. Она хорошая, потому что мы будем выплачивать людям, которые в "красной" зоне теряют возможность заработков", - отметил председатель Тернопольской ОГА Владимир Труш.

В свою очередь, руководителя Офиса президента Андрей Ермак отметил необходимость более активного привлечения местной власти к упрощению жизни людей во время усиления карантинных мероприятий.

"Все понимают, как трудно сегодня бизнесу, и президент настаивает, что сейчас, в тяжелые времена, поддержка предпринимателей недостаточна. Поэтому мы вместе с представителями местной власти должны усилить эту поддержку для упрощения жизни людей", - сказал Ермак.

Он напомнил, что президент поставил задачу в ближайшие годы повысить качество жизни граждан в регионах.

Как сообщается, заседание президиума Конгресса местных и региональных властей прошло в формате видеоконференции с участием руководителя Офиса главы государства Андрея Ермака, его заместителей Кирилла Тимошенко и Юлии Свириденко, министра финансов Сергея Марченко, министра здравоохранения Максима Степанова, министра развития общин и территорий Алексея Чернышева и председателей областных государственных администраций, представителей объединенных территориальных общин и мэров городов.

Проведение заседания Конгресса под председательством Владимира Зеленского намечено на май.

Теги: #дия #кмрве #бизнес
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