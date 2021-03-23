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20:32 23.03.2021

СНБО исключил ряд лиц из санкционных списков, Зеленский ввел решение в силу

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СНБО исключил ряд лиц из санкционных списков, Зеленский ввел решение в силу

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 23 марта 2021 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции), сообщается на сайте главы государства.

Решением СНБО Украины внесен ряд изменений и дополнений в перечни физических и юрлиц, в отношении которых ранее были введены санкции.

Так, исключены из списка физических лиц граждане РФ Алексей и Дмитрий Николаевич Ананьевы.

Из перечня юридических лиц, против которых введены ограничительные меры, исключено российское акционерное общество "Башкирская содовая компания".

Также, согласно решению СНБО, Кабинету министров Украины вместе со Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины поручено обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), предусмотренных пунктом 2 указанного решения.

Министерству иностранных дел Украины поручено проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

Теги: #снбо #указ #украина #санкции
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