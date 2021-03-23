Высадка и посадка пассажиров во Львовской области остаются доступными, контроль усилен – "Укрзализныця"

АО “Укрзализныця” (УЗ) не будет ограничивать высадку и посадку пассажиров во Львовской области, будет усилен контроль за соблюдением карантинных требований в поездах и на вокзалах, сообщили в пресс-службе "Укрзализныци" агентству "Интерфакс-Украина".

Согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по отнесению Львовской области в перечень "красных зон" "Укрзализныця" не будет ограничивать высадку и посадку пассажиров в регионе, как минимум, до 30 марта включительно. В зависимости от динамики заболеваемости в регионе в течение недели, комиссией будет принято решение о необходимости ограничения железнодорожных перевозок", - сообщили в "Укрзализныце".

Отмечается, что "Укрзализныця" приветствует это решение, "которое позволит Львову оставаться контролируемым логистическим хабом для регионов, передвижения которыми сейчас ограничено".

В то же время УЗ совместно с Мининфраструктуры и Минздравом будут внимательно следит за ситуацией и готовиться к восстановлению рейсов в регионы с положительной динамикой борьбы с пандемией.

"Укрзализныця" еще раз подчеркивает, что будет строго следить за соблюдением карантинных требований в поездах и на вокзалах, и обращается к пассажирам с просьбой обязательно сообщать о случаях ненадлежащего ношение масок или отказа от них со стороны других пассажиров или сотрудников "Укрзализныци" - горячая линия 0-800- 50-3111 работает круглосуточно, так же как и официальный чат-бот в Viber и Telegram", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) ввела "красный" уровень эпидемической опасности во Львовской области с 25 марта.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила установить с 00:00 25 марта 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Львовской области и применить на территории Львовской области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотрены для "красный" уровень эпидемической опасности", - написал министр Кабинета министров Олег Немчинов в Телеграм-канале.