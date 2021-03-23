Госкомиссия ТЭБ и ЧС ввела "красный" уровень эпидопасности во Львовской области с 25 марта

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) ввела "красный" уровень эпидемической опасности во Львовской области с 25 марта.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила установить с 00:00 25 марта 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Львовской области и применить на территории области ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", - написал министр Кабинета министров Олег Немчинеов в "Телеграм-канале".