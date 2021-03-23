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12:38 23.03.2021

Новые правила въезда в Украину предусматривают обязательный негативный ПЦР-тест для иностранцев и самоизоляцию для украинцев – Госпогранслужба

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Новые правила въезда в Украину предусматривают обязательный негативный ПЦР-тест для иностранцев и самоизоляцию для украинцев – Госпогранслужба

Новые правила въезда в Украину, согласно принятым Кабинетом министров в понедельник изменениям в постановление №1236, предусматривают обязательный негативный результат теста на Covid-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) для иностранцев и прохождение самоизоляции, или негативный результат ПЦР-теста для украинцев, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Для иностранцев, кроме обязательного полиса страхования (что действовало и ранее), теперь при въезде в Украину необходимо иметь негативный ПЦР-тест, сделанный не позже, чем за 72 часа до пересечения границы", - сказал Демченко агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Он указал, что остается четко определенная категория лиц, которых эта норма не касается. "В частности, это иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины, дипломаты и представители вооруженных сил других стран, которые принимают участие в учениях на территории Украины, и другие", - отметил спикер.

Демченко подчеркнул, что, согласно изменениям, исключена норма, которая обязывала Министерство здравоохранения Украины делить другие страны на "красную" и "зеленую" зоны, что в дальнейшем влияло на самоизоляцию. "Отныне под самоизоляцию подпадают граждане Украины, которые пересекают государственную границу Украины. То есть это не зависит от раздела, как было раньше, когда тем, кто ехал с "зеленой" зоны, не нужна была самоизоляция, а с "красной" - нужна была", - пояснил он.

Спикер добавил, что под самоизоляцию не подпадают четко определенные категории граждан Украины, в том числе дети до 12 лет, а также те граждане Украины, у которых негативный результат ПЦР-теста, сделанный за 48 часов до пересечения границы.

По словам Демченко, изменения касаются и пересечения линии разграничения и границы с Крымом. "В частности, из категории иностранцев, которые при пересечении этих направлений должны были иметь обязательный полис страхования, исключены те, кто постоянно проживают на территории Украины, и представители международных организаций. Продолжает действовать норма, что граждане Украины, которые подпадают под самоизоляцию при пересечении государственной границы, и лица, которые пересекают линию разграничения и границу с Крымом, следуя с временно оккупированных территорий, должны установить приложение "Дома", - рассказал он.

Спикер Госпогранслужбы уточнил, что избежать самоизоляции при пересечении государственной границы можно, сдав ПЦР-тест, который будет иметь негативный результат. Пересекая линию разграничения и границу с Крымом, избежать самоизоляции можно будет также, сдав ПЦР-тест или экспресс-тест.

Кроме того, добавил Демченко, изменениями нормированы полномочия сотрудников Государственной пограничной службы, которые имеют право проверять установление приложения "Дома" на мобильные устройства граждан, которые подпадают под самоизоляцию.

Теги: #госпогранслужба #карантин #коронавирус
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