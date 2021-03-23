Первый замглавы МИД Украины надеется на присоединение УВКПЧ ООН к Крымской платформе

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова на 46-й сессии ООН по правам человека 22 марта выразила надежду на присоединение Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) к украинской инициативе "Крымская платформа", сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Эмине Джапарова привлекла внимание государств-членов ООН и УВКПЧ в украинской инициативе по созданию Крымской платформы как нового консультативного и координационного формата для деоккупации Крымского полуострова. Она выразила надежду на активное приобщение УВКПЧ к поддержке задач и целей платформы ", - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что Джапарова заверила в готовности украинской стороны к дальнейшему активному сотрудничеству с УВКПЧ с целью обеспечения прав человека на всей территории Украины в пределах ее международно-признанных границ, а также "призвала правозащитные механизмы ООН усилить мониторинг преступлений Российской Федерации против прав человека в оккупированной части Донбасса".