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18:21 22.03.2021

В Харьковской области превышен эпидпорог заболеваемости ОРВИ

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В Харьковской области превышен эпидпорог заболеваемости ОРВИ

В Харьковской области показатель заболеваемости ОРВИ за минувшую неделю (15-21 марта) вырос на 35,9% по сравнению с предыдущей (8-14 марта).

"С учетом случаев заболеваний COVID-19 (по предварительным диагнозам) в области заболело 12 328 человек, из них 4086 (33,1%) детей в возрасте до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей показатели заболеваемости выросли на 35,9%. Рост произошел как за счет заболеваемости взрослого населения (на 42,1%), так и детского (на 25,0%)", - сообщается на сайте Харьковского областного центра Министерства здравоохранения.

Удельный вес COVID-19 в структуре заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями составляет более трети (36,5%).

Показатель заболеваемости ОРВИ составляет 466,47 на 100 тыс. населения, что выше показателя эпидемического порога на 9,1% и в 2 раза выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уровень заболеваемости характеризуется как средний.

За минувшую неделю были госпитализированы 1035 человек, в том числе 181 ребенок (17,5%). Превышение собственных показателей эпидемических порогов зарегистрировано почти во всех районах области, кроме Балаклейского, Близнюковского, Великобурлукского, Изюмского, Коломакского, Сахновщинского, Харьковского, Чугуевского районов.

Самый высокий показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями регистрируется в Боровском районе - 1018,89 на 100 тыс. населения, где показатель эпидемического порога превышен в 2,5 раза. Самый низкий - в Великобурлукском (144,76 на 100 тыс. населения).

По данным вирусологического мониторинга на прошлой неделе методом ПЦР было обследовано 6 284 человека, из них у 57,2% (3 595 человек) выявлен вирус SARS-CoV-2, у 8 человек - возбудители других респираторных вирусных инфекций (у 4 - риновирусы, у 3 - метапневмовирус, у 1 - коронавирус типа ОС-43).

Всего с начала эпидемического сезона острыми респираторными вирусными инфекциями переболело 5,3% населения области (140 тыс. 712 человек), из которых больше трети - дети до 17 лет - (37,6% или 52 тыс. 925 человек).

Теги: #орви #харьковская_область
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