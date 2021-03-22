СБУ поймала мошенников, имитировавших участие в биржевых торгах и операции с криптовалютой

Киберспециалисты Службы безопасности Украины (СБУ) блокировали деятельность организованной группировки в Киеве, присвоивших средства инвесторов в размере почти $5 млн, имитируя участие в биржевых торгах и операциях с криптовалютой, сообщается на сайте ведомства в понедельник.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники зарегистрировали за рубежом ряд юридических лиц с названиями, созвучными с известными международными фондовыми биржами и брокерскими компаниями. Они арендовали офисы для встреч с потенциальными инвесторами и создали псевдоплатформы в интернете. В сети злоумышленники имитировали проведение электронных торгов, а в "личных кабинетах" вкладчиков отображались графики роста стоимости криптовалюты и акций ценных бумаг.

Во время следственных действий правоохранители изъяли доказательства противоправной деятельности, а организатору незаконной схемы сообщено о подозрении в совершении преступления по ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины, то есть мошенничества в особо крупных размерах. Сейчас суд решает вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.