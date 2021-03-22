Минкультуры Украины внес российского телеведущего Дружко в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

Министерство культуры и информационной политики по представлению Службы безопасности Украины внесло в перечень представляющих угрозу национальной безопасности лиц российского телеведущего Сергея Дружко, который известен как бывший ведущий телепрограммы "Необъяснимо, но факт", выходившей на одном из российских телеканалов.

В 2017 году Дружко попал в список сайта "Миротворец" за поддержку российской агрессии в Украине.

Таким образом, на данный момент в этом перечне находится 179 человек.

Как сообщалось, с момента создания перечня представляющих угрозу национальной безопасности лиц, из него было исключено четыре человека: российский актер Федор Добронравов, итальянский певец Альбано Карризи (творческий псевдоним Аль Бано), российская актриса, телеведущая и комик Екатерина Варнава и российский исполнитель Василий Вакуленко (творческий псевдоним "Баста").