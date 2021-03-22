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16:40 22.03.2021

В Киеве не будут останавливать работу общественного транспорта – заместитель Кличко

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В Киеве не будут останавливать работу общественного транспорта – заместитель Кличко

Работа общественного транспорта в Киеве не прекратится на время действия ограничительных мер, но будет осуществляться со строгим соблюдением санитарных норм, сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник.

"Кабинет министров изменил порядок работы транспорта в регионах с "красным" уровнем эпидемической опасности. Правительство дало полномочия региональным комиссиям по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций самостоятельно принимать решение о карантинных ограничениях в работе общественного транспорта", - написал Поворозник на своей странице в Facebook.

Он проинформировал, что на заседании постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА в понедельник приняли решение не останавливать работу общественного транспорта столицы – как наземного, так и метрополитена. При этом общественный транспорт будет курсировать с наполненностью не более 50% мест, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства и определенных в регистрационных документах на такое транспортное средство.

"Подчеркиваю необходимость неукоснительного соблюдения пассажирами противоэпидемических правил - масочного режима и социальной дистанции", - сказал Поворозник.

Теги: #киев #карантин #транспорт
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