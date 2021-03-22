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16:28 22.03.2021

Координатор ООН призывает обеспечить безопасную доставку гумпомощи пострадавшим от конфликта в Украине

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Координатор ООН призывает обеспечить безопасную доставку гумпомощи пострадавшим от конфликта в Украине

Пострадавшие от конфликта жители Донецкой и Луганской областей в настоящее время остро нуждаются в гуманитарной помощи, ограничение работы контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения отрицательно сказалось на их жизнеобеспечении, отмечает координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани.

"Меры по ограничению передвижения, призванные помочь спасти жизни, тем не менее, негативно повлияли на жизнеобеспечение сотен тысяч людей, уже пострадавших от конфликта. Они также разделили семьи, что усилило вызванные конфликтом депрессии, тревожность и стресс", - говорится в заявлении Лубрани, распространенном пресс-службой офиса координатора системы ООН в Украине в понедельник.

"С момента введения значительных ограничений на передвижение прошло 12 месяцев, и сейчас очевидно, что пострадавшие от конфликта люди почти достигли предела прочности. Им крайне необходима гуманитарная помощь, чтобы дождаться возможности вернуться хотя бы к какому-то подобию нормальной жизни", - добавила она.

По словам Лубрани, в понедельник исполнился ровно год с момента почти полного прекращения работы всех контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) в Донецкой и Луганской областях для предотвращения распространения коронавирусного заболевания COVID-19, это привело к резкому сокращению пересечений "линии разграничения" — на 97%, по сравнению с периодом до 21 марта 2020 года

Координатор ООН по гуманитарным вопросам указала, что гуманитарное сообщество в Украине продолжает прилагать усилия для того, чтобы люди, нуждающиеся в помощи, независимо от их места проживания, своевременно получали необходимую поддержку. "Все соответствующие стороны должны содействовать транзиту и доставке гуманитарной помощи. Действующие ограничения влияют на возможности гуманитарных организаций оказывать помощь людям на территориях, не контролируемых правительством, из-за чего они лишены поддержки, которую заслуживают", - подчеркнула она.

Лубрани добавила, что полагается на то, что все стороны будут выполнять обязательства избегать политизации гуманитарной помощи и, в соответствии с нормами международного гуманитарного права, обеспечат, чтобы вся критически необходимая помощь, готовая к отправке, смогла попасть к тем, кому она срочно необходима.

Теги: #гумпомощь #оон
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