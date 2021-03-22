Дата и формат будущего саммита НАТО еще не известны и будут определены позже – Столтенберг

Дата и формат предстоящего саммита НАТО, который должен состояться в Брюсселе в этом году, пока еще не известны и будут определены в свое время.

Об этом в понедельник в Брюсселе на пресс-конференции, которая состоялась перед двухдневным заседанием министров иностранных дел стран-членов Альянса, сообщил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

"Мы подтвердим день должным образом. Формат встречи мы еще окончательно не решили, но мы вернемся к этому (вопросу) и примем решение в отношении точного формата встречи позже", - сообщил генсек НАТО.

Вместе с тем, Столтенберг констатировал, что подготовка к мероприятию уже идет, в том числе "посредством инициативы "НАТО 2030", в которой содержатся предложения генсека, направленные на "адаптацию и укрепление НАТО".

"Мы работаем над очень содержательной повесткой дня, с которой согласятся лидеры, когда они встретятся позже в этом году. Я также говорил с президентом Байденом (Джо Байден, президент США, приступивший к исполнению обязанностей в январе этого года), и он четко обозначил, что с нетерпением ожидает встречи со всеми лидерами НАТО в Брюсселе", - добавил генсек Альянса.

Как известно, саммиты НАТО могут проходить как в формате только для членов организации (family only), так и с участием партнеров.