Украина призвала Германию расследовать нападение на могилу Бандеры

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал власть и правоохранителей Германии расследовать вандализм на могиле Степана Бандеры.

"В телефонных разговорах с министром внутренних дел Баварии Иоахимом Геррманном и президентом полиции Томасом Гампелем призвал власть и правоохранителей серьезно расследовать варварское нападение на могилу Степана Бандеры, чтобы найти и наказать всех виновных в этом подлом преступлении", - написал Мельник в Twitter в понедельник.

По словам украинского дипломата, глава МВД Баварии Йоахим Геррманн заверил украинцев, что баварское правительство и полиция очень серьезно относятся к дерзкой преступной атаке и приложат все усилия для основательного расследования уголовного дела, а также предотвращения таких циничных нападений в будущем.

7 марта Мельник сообщил о том, что могилу Степана Бандеры в Мюнхене облили неизвестным веществом.