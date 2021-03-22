В Украине во вторник будет прохладно, возможны осадки

В ближайшие сутки в Украине будет прохладная и влажная погода, которую будет определять воздух с северо-запада Европы.

Как сообщает Укргидрометцентр, во вторник ночью, 23 марта, в юго-восточной части и Одесской области ожидается умеренный мокрый снег и дождь, на остальной территории без существенных осадков; днем в Украине, кроме крайнего юга, небольшой мокрый снег и дождь.

Ветер преимущественно северо-западный 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла; в южной части ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 2-7° тепла; в Карпатах ночью 7-12° мороза, днем 1-6° мороза.

В Киеве во вторник ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег; ветер северо-западный 5-10 м/с; температура ночью 2-4° мороза, днем 1-3° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 23 марта самая высокая температура днем (+20,4°) была в 1913 года, самая низкая ночью (-17,3°) фиксировалась в 1942г.

В среду, 24 марта, в Украине, в западных, северных и Винницкой областях без осадков, температура ночью 2-7° мороза, днем 2-7° тепла, в Карпатах ночью 7-12° мороза, днем 0-5° мороза.

На остальной территории облачно; ночью небольшой снег, днем умеренный мокрый снег и дождь (в восточных областях значительные осадки), местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица; температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в Украине, кроме западных областей, местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве в среду без осадков; ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы 15 м/с; температура ночью 2-4° мороза, днем 4-6° тепла.