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08:25 22.03.2021

Министры обороны Японии и США договорились о сотрудничестве в случае вооруженного конфликта между Китаем и Тайванем

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Министры обороны Японии и США договорились о сотрудничестве в случае вооруженного конфликта между Китаем и Тайванем

Главы оборонных ведомств Японии и США на встрече на прошлой неделе договорились о тесном сотрудничестве в случае военного столкновения между Китаем и Тайванем, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на многочисленные правительственные источники.

Этот вопрос обсуждался во вторник министрами обороны США Ллойдом Остином и Японии Нобуо Киси по инициативе американской стороны, однако конкретные вопросы координации действий в такой чрезвычайной ситуации не поднимались, говорится в сообщении агентства.

Япония последовательно воздерживается от комментариев по поводу возможной чрезвычайной ситуации, связанной с Тайванем и Китаем, она по-прежнему выступает за диалог для мирного урегулирования напряженности в Тайваньском проливе, напомнило Kyodo.

Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен встретились со своими коллегами в Токио на прошлой неделе в ходе первого зарубежного визита высокопоставленных членов кабинета президента Джо Байдена.

Теги: #япония #сша #тайвань #договоренность
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