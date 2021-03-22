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03:35 22.03.2021

Россия должна отходить от использования доллара и международных платежных систем – Лавров

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Россия должна отходить от использования доллара и международных платежных систем – Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости снижения санкционных рисков для России через укрепление технологической самостоятельности, использование альтернативных доллару мировых валют и международных платежных систем.

"Вы видите, как США объявляют своей задачей ограничить возможности технологического развития и Российской Федерации, и Китайской Народной Республики. Поэтому нам нужно снижать санкционные риски путём укрепления своей технологической самостоятельности, путём перехода к расчётам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару", - сказал Лавров в интервью китайским СМИ.

"Нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платёжных систем", - подчеркнул он.

По словам министра, жизнь заставляет Россию и Китай "выстраивать свою линию в экономическом и социальном развитии таким образом, чтобы не зависеть от тех "причуд", которые демонстрируют наши западные партнеры".

"Наказывать на современной международной арене кого бы то ни было вообще неправильно, а пытаться подходить с таким аршином к России и КНР - это просто неумно", - сказал Лавров.

Теги: #лавров #альтернатива #россия #валюты
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