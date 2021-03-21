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20:26 21.03.2021

Задержанному участнику акции под ОПУ вручили подозрение

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Задержанному участнику акции под ОПУ вручили подозрение

Задержанному правоохранителями в субботу вечером участнику акции под Офисом президента Украины Владу Сорду сообщили о подозрении в "хулиганстве с использованием оружия", сообщил адвокат Сорда Дмитрий Мазурок.

По его словам, Сордо задержали в 21:35 20 марта, и, согласно Уголовно-процессуального кодекса Украины, в течение суток, то есть до 21:35 21 марта ему должны были вручить подозрение. "Узнать о том, получил ли ее задержанный, защитнику удалось только к вечеру, поскольку следователь был не на связи", – цитирует адвоката на своем сайте издание "Суспильне".

"Я весь день ждал вызов следователя. От журналистов, от коллег я узнал, что полиция сообщила о вручении подозрения, и сейчас вопрос рассматривается судом. К сожалению, следователь был целый день не на связи. Только под вечер удалось с ним созвониться ", - рассказал адвокат.

Копию подозрения следователь пообещал прислать защите Сордо позже. Однако Мазурок заметил, что она была вручена без его присутствия, что является нарушением закона. Также защитник сообщил, что дело Сордо скорее всего рассмотрят во второй половине 22 марта, или утром 23 марта в Печерском районном суде Киева.

"Ветерану инкриминируют "хулиганство с использованием оружия". Защита будет ходатайствовать о помещении его под домашний арест", – заявил адвокат.

"Мы считаем, что домашнего ареста будет более чем достаточно. Ни о каком содержании под стражей не может быть и речи. Есть подозрение на то, что он что-то сделал. Мы посмотрим на доказательства, которые есть", - рассказал адвокат.

Как сообщалось, в субботу вечером под стенами ОП проходила акция с требованием освободить активиста Сергея Стерненко и других политзаключенных. Митингующие зажигали файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активистами красной краской были нанесены надписи.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал действия протестующих под зданием ОПУ проплаченной провокацией, с целью дискредитации правоохранителей.

Он отметил, что "разумные действия руководства полиции помешали планам провокаторов".

В Офисе президента Украины также заявили, что участники акции, которые били окна и жгли огонь на Банковой, пытались спровоцировать правоохранителей.

Позже там уточнили, что, из-за насильственных действий некоторых участников акции протеста, в здании произошло несколько пожаров, пострадали окна, двери, внутренняя отделка тамбура одного из подъездов, а фасад здания был обрисован краской. При этом, по предварительным экспертным данным, повреждения здания ОП оцениваются примерно в 2 млн грн.

 

Теги: #опу #акция #подозрение #задержанный
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