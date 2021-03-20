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13:48 20.03.2021

Одесская область по индикаторным показателям попала в "красную" зону эпидопасности – Минздрав

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Одесская область по индикаторным показателям попала в "красную" зону эпидопасности – Минздрав

Одесская область по индикаторным показателям попала в "красную" зону эпидопасности для определения регионов со значительным распространением COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Согласно данным на сайте ведомства, в "красную" зону эпидопасности по состоянию на 20 марта входят Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Черновицкая области.

К "оранжевой" зоне отнесены Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская области.

"Красный" уровень эпидемической опасности определяется решением государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по инициативе Министра здравоохранения в течение 48 часов.

Решение государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС вступает в силу не ранее чем через два дня с даты его опубликования.

Решение об отмене "красного" уровня принимается в случае достижения регионом всех показателей в течение не менее пяти дней подряд.

Теги: #красная_зона #минздрав #одесская_область
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