Украина выразила свою позицию по отчету Ирана о причинах авиакатастрофы самолета "МАУ"

Украина донесла официальную позицию относительно обнародованного Ираном технического отчета о причинах катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" возле Тегерана, которая произошла 8 января 2020 года, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел в Facebook.

"В своем выступлении на Совете организации представитель Украины в ІКАО Андрей Шевченко подчеркнул, что документ не соответствует требованиям Чикагской конвенции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отчет не дает ответ на ключевые вопросы: что стало причиной аварии и как этого избежать в будущем.

"Это не тот дух сотрудничества, который нужен авиационному сообществу. Как после этого снова отправлять авиарейсы в иранское небо? Как все это согласуется с принципами ИКАО? Делает ли все это гражданскую авиацию безопасной?", - заявил представитель Украины.

В ведомстве рассказали, что Украина будет добиваться правды и ответственности для виновных.