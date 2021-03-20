Зеленский указом ввел в действие решение СНБО о создании Центра противодействия дезинформации

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и охраны от 11 марта “О создании Центра противодействия дезинформации", сообщила пресс-служба президента.

"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 г. "О создании Центра противодействия дезинформации» (прилагается)", - говорится в сообщении.

Контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО Украины Алексея Данилова.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.