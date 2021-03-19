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20:15 19.03.2021

СНБО ввел санкции в отношении Януковича, Азарова, Табачника, Лебедева, Пшонки, Курченко, Аксенова, Поклонской и других экс-чиновников

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СНБО ввел санкции в отношении Януковича, Азарова, Табачника, Лебедева, Пшонки, Курченко, Аксенова, Поклонской и других экс-чиновников

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввело экономические санкции в отношении ряда бывших высокопоставленных должностных лиц и лиц, содействующих укреплению оккупационного режима в Крыму и на Донбассе.

Как заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов на брифинге по результатам заседания СНБО, Украина ввела максимальный объем санкций, которые предусмотренные действующим законодательством, в отношении следующих лиц: Сергей Абисов, Николай Азаров, Сергей Аксенов, Александр Бобков, Валерий Грицай, Константин Затулин, Петр Зима, Андрей Иванцов, Олег Кириллов, Вадим Колесниченко, Владимир Константинов, Сергей Курченко, Сергей Кусюк, Павел Лебедев, Леонид Пасечник, Александр Поддубов, Наталья Поклонская, Виктор Пшонка, Дмитрий Саламатин, Игорь Соркин, Дмитрий Табачник, Николай Ткаченко, Николай Федорян, Николай Фиськов, Александр Щербицкий, Ольга Чечеримова, Виктор Янукович.

"Вы обратили внимание на мои ударения? Большинство этих людей, 99% сейчас являются гражданами РФ", - подчеркнул Данилов.

Ранее глава СБУ Иван Баканов сообщил, что Служба безопасности Украины рекомендовала Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) ввести экономические санкции в отношении в отношении экс-президента Виктора Януковича, бывшего премьер-министра Николая Азарова, министра обороны Павла Лебедева, министра образования Дмитрия Табачника, генерального прокурора Виктора Пшонки и ряда других чиновников.

Баканов подчеркнул, что в 2014 году эти должностные лица способствовали спецслужбам РФ в оккупации украинских территорий, координировали преступную деятельность силовых структур, препятствовали правам и свободам граждан, в частности на "референдуме" в Крыму. Отмечается, что некоторые из чиновников были также причастны к финансированию терроризма, пророссийских акций протеста и антиукраинской пропаганды.

"Отдельные эпизоды их деятельности за период 2014 до сих пор рассматриваются в судах. Некоторые из этих чиновников причастны к подписанию "Харьковских соглашений". А часть - до сих пор работает на укрепление оккупационного режима в Крыму и на Донбассе ", - резюмировал Баканов.

Теги: #снбо #санкции #янукович
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