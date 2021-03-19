СБУ рекомендует СНБО ввести санкции в отношении Януковича, Азарова, Табачника, Лебедева, Пшонки и других экс-чиновников

Служба безопасности Украины рекомендовала Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) ввести экономические санкции в отношении ряда бывших высокопоставленных должностных лиц и лиц, содействующих укреплению оккупационного режима в Крыму и на Донбассе, заявил глава СБУ Иван Баканов.

"Защита национальной безопасности требует от нас дальнейших шагов, чтобы привлечь к ответственности всех, кто предал Украину, до сих пор работает в пользу агрессора. В 2014-м большая ответственность возлагалась на руководителей, но они позволили произойти худшему - вторжению РФ на нашу территорию. Поэтому должны за это ответить", - приводит слова Баканова на заседании СНБО пресс-служба СБУ.

В частности, речь идет о санкциях в отношении экс-президента Виктора Януковича, бывшего премьер-министра Николая Азарова, министра обороны Павла Лебедева, министра образования Дмитрия Табачника, генерального прокурора Виктора Пшонки и ряда других чиновников, в том числе министров и правоохранителей Крыма.

Баканов подчеркнул, что в 2014 году эти должностные лица способствовали спецслужбам РФ в оккупации украинских территорий, координировали преступную деятельность силовых структур, препятствовали правам и свободам граждан, в частности на "референдуме" в Крыму. Отмечается, что некоторые из чиновников были также причастны к финансированию терроризма, пророссийских акций протеста и антиукраинской пропаганды.

"Отдельные эпизоды их деятельности за период 2014 до сих пор рассматриваются в судах. Некоторые из этих чиновников причастны к подписанию "Харьковских соглашений". А часть - до сих пор работает на укрепление оккупационного режима в Крыму и на Донбассе ", - резюмировал Баканов.

Кроме того, Служба безопасности предложила применить санкции в отношении юридических лиц, которые являются владельцами "Донецкоблгаз", поскольку они своими действиями, которые привели к отключению 58 котельных на территории операции Объединенных сил, поставили под угрозу жизнь и здоровье граждан.