В Украине не будет локдауна, действует адаптивный карантин – Степанов

В Украине не будет локдауна, действует адаптивный карантин, который предусматривает жесткие карантинные ограничения, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"В Украине не будет третьего локдауна, в Украине действует адаптивный карантин, который предусматривает жесткие карантинные ограничения. У нас локдаун был один - год назад. После этого были жесткие карантинные ограничения", - сказал он журналистам в пятницу.

Степанов отметил, что такие карантинные ограничения ввели Киев, Львов и Винница.

"Киев вчера ввел такие жесткие карантинные ограничения, местная власть Львова, Винницы. Эффективность этих меры мы видим на примеры Ивано-Франковской области, где уже сейчас мы видим стабилизацию ситуации, заполняемость коек с кислородом там была 65%, а сейчас уже 60% и продолжает снижаться", - сказал он.

Степанов сообщил, что "Киев добавляет еще 207 коек с кислородом, чтобы не было предпосылок для коллапса".