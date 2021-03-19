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15:16 19.03.2021

Правоохранители проводят обыски в рамках расследования дел по земельным аферам фирм, связанных с родственниками Медведчука и Козака

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Правоохранители проводят обыски в рамках расследования дел по земельным аферам фирм, связанных с родственниками Медведчука и Козака

В рамках расследования уголовных производств о незаконном завладении и получении в аренду участков земли правоохранительные органы проводят ряд следственных действий на территории Закарпатской и Львовской областей.

Обыски проходят в структурах местных органах власти и на предприятиях, связанных с родственниками народных депутатов от ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Офисе генерального прокурора.

В Офисе генпрокурора рассказали, что расследуется дело о незаконном выведении из госсобственности земельного участка фирмой "Спорт-тур", принадлежащей инвестиционной компании, конечным бенефициаром которой является супруга Медведчука Оксана Марченко.

"Проведено около десятка обысков в органах власти Закарпатской области и на территории спортивно-оздоровительного комплекса", - сказали в ведомстве.

Также, как проинформировали в Офисе генпрокурора, расследуется дело о незаконном получении в аренду земельного участка во Львовской области фирмой "Керамбуд", которую связывают с родственниками народных депутатов. На данном предприятии также проводились следственные действия.

Теги: #козак #санкции #медведчук #прокуратура
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