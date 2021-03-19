Зеленский ввел в состав СНБО вице-премьера Федорова – указ

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины вице-премьер-министра Украины - министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Соответствующий указ №102/2021 "Об изменении в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины" опубликован на сайте главы государства в пятницу, 19 марта.

"Согласно ч.4 ст.107 Конституции Украины постановляю … ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Федорова Михаила Альбертовича", - сообщается на сайте главы государства.

Указ вступает в силу со дня его публикации