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13:18 19.03.2021

После весенних каникул киевские школьники до 9 апреля будут учиться дистанционно, кроме младших классов

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После весенних каникул киевские школьники до 9 апреля будут учиться дистанционно, кроме младших классов

Киевские школы начнут обучение в дистанционном режиме после окончания весенних каникул, сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга в пятницу.

"Как вы знаете, для школьников 5-11 классов мы начали каникулы на два дня раньше. А младшая школа пойдет на них с завтрашнего дня. После завершения каникул школы начнут обучение в дистанционном режиме - до 9 апреля. Кроме младших классов", - сказал Кличко.

По его словам, департамент образования Киевской городской государственной администрации (КГГА) уже разработал план обучения и продолжит транслировать онлайн-уроки на телеканале "Киев".

Детские сады в Киеве будут работать, сообщил Кличко. По его словам, наполняемость в них сегодня - более 50%.

Вместе с тем во всех заведениях должны усилить противоэпидемические мероприятия и дезинфекцию. В помещениях общежитий учреждений профессионального и высшего образования также должны усилить санитарный режим и контроль.

Как сообщалось, Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области вошли в "красную" карантинную зону эпидемиологической опасности распространения COVID-19.

Теги: #киев #дистанционное_обучение #школы
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