После весенних каникул киевские школьники до 9 апреля будут учиться дистанционно, кроме младших классов
Киевские школы начнут обучение в дистанционном режиме после окончания весенних каникул, сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга в пятницу.
"Как вы знаете, для школьников 5-11 классов мы начали каникулы на два дня раньше. А младшая школа пойдет на них с завтрашнего дня. После завершения каникул школы начнут обучение в дистанционном режиме - до 9 апреля. Кроме младших классов", - сказал Кличко.
По его словам, департамент образования Киевской городской государственной администрации (КГГА) уже разработал план обучения и продолжит транслировать онлайн-уроки на телеканале "Киев".
Детские сады в Киеве будут работать, сообщил Кличко. По его словам, наполняемость в них сегодня - более 50%.
Вместе с тем во всех заведениях должны усилить противоэпидемические мероприятия и дезинфекцию. В помещениях общежитий учреждений профессионального и высшего образования также должны усилить санитарный режим и контроль.
Как сообщалось, Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области вошли в "красную" карантинную зону эпидемиологической опасности распространения COVID-19.