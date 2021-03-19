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11:43 19.03.2021

Глава НАПК: угроза признания ВАКС неконституционным очень высока

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Глава НАПК: угроза признания ВАКС неконституционным очень высока

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков видит угрозы для антикоррупционной инфраструктуры в возможности признания Конституционным судом (КС) неконституционными законов о Высшем антикоррупционном суде, о Большой палате Верховного суда и об институте специальной конфискации.

"С точки зрения антикоррупционной политики и тех рисков, которые несет деятельность Конституционного суда, самой большой угрозой есть как раз признание неконституционной деятельности Высшего антикоррупционного суда. Национальное агентство оценивает эту угрозу как очень высокую", - сказал Новиков в пятницу в Киеве в ходе дискуссии на международном уголовно-правовом форуме 2021.

Он отметил, что возобновление полномочий НАПК после решения КС не останавливает дальнейшие негативные процессы по отношению к антикоррупционной структуре в стране.

"Рассматриваем основной целью антикоррупционной политики на ближайшее время то, чтобы точка в конституционности существования ВАКС была поставлена", - подчеркнул Новиков.

Глава НАПК обратил внимание на то, что другие суды не смогут рассматривать дела, подсудные ВАСК, в частности из-за загруженности работой и нехватки кадров.

Новиков также подчеркнул, что угрозами антикоррупционной политики являются производства о конституционности Большой палаты Верховного суда и о соответствии Основному закону института спецконфискации.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник также обратил внимание на угрозы антикоррупционной инфраструктуре. "Уже больше года мы живем в ограниченном ритме (режиме карантина из-за пандемии – ИФ). Единственное, что не прекращается – это попытки каким-то образом уничтожить или остановить антикоррупционную систему:- на это не может повлиять ни карантин, ни что-либо другое", - сказал директор НАБУ.

"Как только мы сформировали антикоррупционную систему, получили целый ряд решений Конституционного суда… целый ряд законопроектов, которые направлены на остановку или ограничение возможностей антикоррупционной системы… С одной стороны, это плохо, так как демонстрируется определенное отсутствие политической воли,.. С другой стороны, наверное, это лучшая оценка нашей работы: если бы никто не страдал от антикоррупционной работы, то это было бы показателем того, что мы ничего не делаем… Это мотивирующий фактор", - подчеркнул Сытник.

 

Теги: #набу #вакс #напк
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