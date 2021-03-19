Офис генпрокурора возбудил уголовное дело против первого замглавы НБУ Рожковой - СМИ

Офис генерального прокурора возбудил уголовное дело в отношении первого заместителя главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерины Рожковой и нескольких других сотрудников центробанка, участвовавших в расследовании и национализации ПриватБанка (Киев) в 2016 году по обвинению в государственной измене и растрате, сообщает издание Kyiv Post со ссылкой на документы Офиса.

Согласно сообщению, причиной обвинения является предоставление Нацбанком информации нанятым для расследования или помощи в национализации ПриватБанка компаниям, в частности судебно-медицинской Kroll Inc., консалтинговой фирмы AlixPartners и юридическими фирмами Hogan Lovells и Asters.

Как сообщалось, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

В ноябре 2019 года генпрокурор Руслан Рябошапка передал в НАБУ дело о выводе из ПриватБанка многомиллиардных средств до его национализации.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.