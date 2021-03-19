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08:29 19.03.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 121,7 млн, число жертв - 2,69 млн - университет Хопкинса

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 121,7 млн, число жертв - 2,69 млн - университет Хопкинса

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро пятницы составило 121 млн 786 тыс. 475, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 691 тыс. 35, выздоровели более 97 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Бразилия и Индия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 29 млн 665 тыс. 679 инфицированных COVID-19, зафиксировано 539 тыс. 698 летальных исходов, излечились более 21 млн человек.

На второй позиции в мире по числу инфицированных Бразилия. Здесь за время пандемии зарегистрировано 11 млн 780 тыс. 820 заболевших, из них умерли 287 тыс. 499 человек, вылечились более 10 млн.

Третье место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 11 млн 514 тыс. 331, число скончавшихся - 159 тыс. 216, поправились более 11 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 346,8. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 662 человек, Бразилии - 1 тыс. 347, Индии - 115.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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