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21:08 18.03.2021

Первые два этапа конкурса на должность руководителя САП прошли 37 кандидатов

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Первые два этапа конкурса на должность руководителя САП прошли 37 кандидатов

В рамках конкурсного отбора на должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, его заместителя и руководителя отдела 17 и 18 марта были проведены первые два этапа – компьютерное тестирование на знание законодательства и на общие способности и навыки.

По результатам тестирования из 133 человек продолжат участие в конкурсе 43 кандидата. Следующими этапами конкурса будет проверка на полиграфе для претендентов на руководителей САП и ряд практических заданий с собеседованиями для всех участников, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в конкурсной комиссии.

Как отмечается, первый этап 17 марта тестирования прошли 98 человек из 133 кандидатов. Второй этап состоялся 18 марта, по его итогам были отобраны 37 кандидатов на должности руководителя САП и его заместителя, и 15 кандидатов на должность начальника отдела САП.

Из 37 кандидатов на должность руководителя САП и его заместителя – 2 женщины, на должность руководителя отдела из 15 отделов – одна женщина.

Списки результатов первого и второго этапов конкурса обнародованы на сайте Офиса генерального прокурора.

Теги: #сап #руководство #конкурс
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