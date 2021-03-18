Против Рабиновича открыли дело за публикацию "языковой" карты Украины без Крыма и с т.н. "Л/ДНР" – нардеп

Уголовное дело открыто в отношении народного депутата фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича на публикацию в соцсети карты Украины с недостоверными данными о домашнем языке общения жителей страны, без оккупированного полуострова Крым и с надписями "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных частях Донецкой и Луганской областей.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила народный депутат фракции "Голос" Соломия Бобровская, ранее направившая соответствующее обращение в Офис генерального прокурора Украины. В четверг она опубликовала скан предоставленного ей первым замгенпрокурора ответа, датированный 16 марта.

"Сообщаем, что 12.03.2021 генеральным прокурором по указанному заявлению внесены в Единый реестр досудебных расследований №42021000000000545 сведения о факте совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.110 УК Украины", - говорится в тексте документа.

"Ни один гражданин Украины, тем более избранный народный депутат не может ставить под сомнение территориальную целостность Украины. Советую Рабиновичу не заигрываться в сепаратизм, если он не хочет снова оказаться в тюрьме. Буду следить за этим делом и, надеюсь, суд и правоохранительные органы последуют примеру СНБО в отношении обнаглевшей