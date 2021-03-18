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17:39 18.03.2021

Нардепы от "Слуги народа" предложили ввести уголовную ответственность за пропаганду "русского мира"

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Нардепы от "Слуги народа" предложили ввести уголовную ответственность за пропаганду "русского мира"

Народные депутаты фракции "Слуга народа" Олег Дунда и Александр Аликсийчук внесли в Верховной Раде законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно осуждения идеологии "русского мира".

Законопроект зарегистрирован в среду под №5258.

Согласно законопроекту, "русский мир" – это родственная форма национал-социализма (нацизма), российская внешнеполитическая стратегия на основе империализма традиционного образца, идеологии превосходства русской народности и возможности проявления нетерпимости к другим национальностям и народам, монокультурализма, поддержки террористических организаций и формирований, если они действуют в поддержку "русского мира", использования церкви и православия в политических целях, использования языка как механизма манипуляции и способа разжигание вражды.

Пропагандой "русского мира" предлагается считать распространение информации, направленной на оправдание идей "русского мира", поляризацию украинского общества, спекуляции на языковых, культурных и мировоззренческих предпочтениях местного населения, отличных исторических судьбах разных географических регионов Украины.

В действующем законе "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" предлагается приравнять идеологию "русского мира" к тоталитарным режимам. Закон также предлагается дополнить новой частью следующего содержания: "Идеология "русского мира" признается в Украине формой национал-социализма (нацизма), осуждается как тоталитарная, ксенофобская идеология, которая несовместима с основополагающими правами и свободами человека и гражданина и несет угрозу национальной безопасности государства".

Предлагается внести изменения и в ряд других законов.

"Россия так называемой "великой миссией собирания земель русских", защитой русскоязычных, православия оправдывает тяжкие преступления, не гнушаясь использовать как оружие мирное население и одурманивая их сознание фантастической идеей построения сверхдержавы-цивилизации", - приводит слова Дунды пресс-служба парламентария.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что одной из серьезных угроз региональной и глобальной безопасности является российский экстремизм, теоретически обоснованный в идеологии "русского мира", которая в практическом контексте воплощается в правовой системе РФ, в ее внутренней и внешней политике. "Прежде всего речь идет о задекларированной Россией цели "собирания земель" и защиты русскоязычных независимо от территориальности, возвращение России статуса "сверхдержавы" и создания из современной России государства-цивилизации с большой миссией. При этом этой миссией оправдываются любые преступления, даже циничные убийства и терроризм… "Русский мир" использует все доступные методы, действуя не только на уровне государств, но и на уровне медиа, образования, гражданской работы и предпринимательства", - подчеркивается в документе.

Авторы законопроекта отмечают, что именно благодаря систематическому насаждению идеологии "русского мира" с помощью СМИ, русскоязычных изданий, пропаганды высокого статуса русского языка и общности традиций с РФ и стала возможной аннексия Крыма и оккупация Донбасса. "К сожалению, на сегодня принятые украинской властью меры не достаточны для построения эффективной системы контрпропаганды против "русского мира". Поэтому проблема остается до сих пор нерешенной и несет большие угрозы для национальной безопасности Украины", - говорится в пояснительной записке.

Как сообщалось, 12 марта Дунда и Аликсийчук зарегистрировали в Веховной Раде законопроект №0095 "О денонсации Соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины".

Теги: #законопроект #русский_мир #пропаганда
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