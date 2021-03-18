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15:24 18.03.2021

Зеленский: дата встречи лидеров "Нормандской четверки" может быть согласована скоро

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Зеленский: дата встречи лидеров "Нормандской четверки" может быть согласована скоро

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже в скором времени может быть согласована дата проведения новой встречи лидеров стран "Нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия) для дальнейшего урегулирования ситуации на Донбассе.

"Мы проводим консультации на уровне политических советников "Нормандской четверки". И я считаю, что в ближайшие сроки должно появиться уже понимание, когда лидеры "Нормандской четверки" встретятся", - заявил Зеленский во время совместного брифинга с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой в Мариинском дворце в четверг в Киеве.

Теги: #дата #зеленский #нормандская_четверка
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